  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 11:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】示威潮蔓延至法國 新賬舊賬一起算

環球社會熱點 11:43 2020/06/03

分享：

美國示威浪潮國際化，繼英國有聲援活動後，法國於當地時間周二（2日），多個城市也有示威活動，回應種族歧視的問題。

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸制伏致死，觸發全國多處示威衝突，近40個城市實施宵禁，仍無阻人們上街表達訴求。繼英國有聲援活動後，法國於當地時間周二（2日），多個城市也有示威活動，回應種族歧視的問題。

【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

在法國巴黎，約有2萬人違反新冠肺炎疫情下訂立的限制10人以上的聚會限令，上街示威。示威者高舉美國示威中所用、寫著「black live matters」、「I can't breath」的字牌。示威後來演變成暴力衝突，群眾向警察投擲石頭，警察也還以催淚彈。法國其他城市如馬賽，里昂和里爾等，都有爆發示威衝突。

【美國示威】紐約第五大道嚴防劫掠 木板鐵網加固、犬隻伺候

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

示威中，示威者除了高舉弗洛伊德（George Floyd）的名字，還有查奧爾（Adama Traoré），是2016年在法國巴黎被警察制伏逮捕後死亡的24歲黑人青年。據指，查奧爾當時被兩名警察以其體重壓制，其後失去意識後死亡，與美國佛洛伊特遭遇類似。有法國示威者表示：

「這次上街不只要為弗洛伊德發聲，還要為查奧爾討回公道。」

【美國示威】紐約州長科莫批評白思豪低估示威　稱考慮撤換紐約市長

【2020美國大選】拜登： 將尋方法撫平長期困擾國家的種族問題傷口

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單
2020/06/02
【美國示威】私家車高速撞警員 紐約一日兩單
【美國示威】與特朗普取態大不同 拜登籲對話改革
2020/06/02
【美國示威】與特朗普取態大不同 拜登籲對話改革
【美國示威】Twitter：白人至上組織冒Antifa宣揚暴力
2020/06/02
【美國示威】Twitter：白人至上組織冒Antifa宣揚暴力
【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）
2020/06/02
【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）
【美國示威】亞馬遜成贏家？標語T裇、胡椒噴霧銷情佳
2020/06/02
【美國示威】亞馬遜成贏家？標語T裇、胡椒噴霧銷情佳
請願示威 歧視 疫情 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎 法國 巴黎 馬賽 美國

上一篇文章

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

下一篇文章

【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【美國示威】「特朗普不讓我說話」死者弗洛伊德弟弟控訴
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背
【美國示威】澳洲記者遭警毆打 盾牌撞肚警棍揮背