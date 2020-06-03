【美國示威】示威潮蔓延至法國 新賬舊賬一起算

▲ 美國示威浪潮國際化，繼英國有聲援活動後，法國於當地時間周二（2日），多個城市也有示威活動，回應種族歧視的問題。

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸制伏致死，觸發全國多處示威衝突，近40個城市實施宵禁，仍無阻人們上街表達訴求。繼英國有聲援活動後，法國於當地時間周二（2日），多個城市也有示威活動，回應種族歧視的問題。

【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

在法國巴黎，約有2萬人違反新冠肺炎疫情下訂立的限制10人以上的聚會限令，上街示威。示威者高舉美國示威中所用、寫著「black live matters」、「I can't breath」的字牌。示威後來演變成暴力衝突，群眾向警察投擲石頭，警察也還以催淚彈。法國其他城市如馬賽，里昂和里爾等，都有爆發示威衝突。

【美國示威】紐約第五大道嚴防劫掠 木板鐵網加固、犬隻伺候

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

示威中，示威者除了高舉弗洛伊德（George Floyd）的名字，還有查奧爾（Adama Traoré），是2016年在法國巴黎被警察制伏逮捕後死亡的24歲黑人青年。據指，查奧爾當時被兩名警察以其體重壓制，其後失去意識後死亡，與美國佛洛伊特遭遇類似。有法國示威者表示：

「這次上街不只要為弗洛伊德發聲，還要為查奧爾討回公道。」

【美國示威】紐約州長科莫批評白思豪低估示威 稱考慮撤換紐約市長

【2020美國大選】拜登： 將尋方法撫平長期困擾國家的種族問題傷口

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品