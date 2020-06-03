港滙再迫強方 脫鈎外滙管制傳言不攻自破（訂戶專享）

全國人大決議訂立港區國安法，為本港金融市場帶來的短綫震盪初步消化。港股連續3日反彈的同時，一度備受坊間謠傳攻擊的港元聯繫滙率不單繼續展現穩定性，港滙更再迫近7.75強方保證，聯滙脫鈎及外滙管制的謠傳不攻自破。

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