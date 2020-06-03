港滙再迫強方 脫鈎外滙管制傳言不攻自破（訂戶專享） 金融經濟 12:59 2020/06/03 分享： 全國人大決議訂立港區國安法，為本港金融市場帶來的短綫震盪初步消化。港股連續3日反彈的同時，一度備受坊間謠傳攻擊的港元聯繫滙率不單繼續展現穩定性，港滙更再迫近7.75強方保證，聯滙脫鈎及外滙管制的謠傳不攻自破。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 2020/06/02 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 2020/06/01 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 2020/05/29 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 2020/05/27 政策風險拖收租股後腿 暫緩收舖非無理要求（訂戶專享） 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 2020/05/26 李小加重提新股通 看準大灣區突破點（訂戶專享） 網易－S（09999） 拆息 香港股票 股票 兌換保證 港區國安法 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 港滙 第二上市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入