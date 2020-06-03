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【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

環球政治 11:51 2020/06/03

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【美國示威】怎看特朗普？加拿大杜魯多無言20秒

美國示威愈演愈烈，特朗普政府日前武力驅散白宮外和平示威者，更引發巨大爭議。加拿大總理杜魯多被問及，怎樣看特朗普處理美國示威時，杜魯多無言以對20秒，才想到怎麼回答是好。

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

杜魯多周二（2日）在渥太華舉行例行記者會，在場傳媒提問，怎樣看美國警察使用催淚彈對付示威者，只為給特朗普開路前往教堂造勢。「你認為如你拒絕評論，你會發出甚麼樣的信息？」

記者會隨即上演趣怪一幕，杜魯多在鏡頭面前啞口無言，嘴巴雖然有所動作嘗試回答，腦中卻想不出話來。

（影片50秒起）

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

【美國示威】紐約第五大道嚴防劫掠 木板鐵網加固、犬隻伺候

漫長的20秒過去後，杜魯多才終於開口：

「我們都恐懼和驚愕地看着美國發生的事。現在是時候團結，是時候聆聽，了解儘管時代進步，甚麼樣的不公義繼續存在。」

（We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together. It is a time to listen, to learn what injustices continue despite progress over years and decades.）

杜魯多輕輕批評美國後，隨即把話題轉回加拿大，稱加拿大也存在種族歧視，黑人受到不合理對待，加拿大人也需要學習，「我作為加拿大總理的工作就是為加拿大人挺身」。

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

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責任編輯：方圓之

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