▲ 【美國示威】怎看特朗普?加拿大杜魯多無言20秒

美國示威愈演愈烈,特朗普政府日前武力驅散白宮外和平示威者,更引發巨大爭議。加拿大總理杜魯多被問及,怎樣看特朗普處理美國示威時,杜魯多無言以對20秒,才想到怎麼回答是好。

【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

杜魯多周二(2日)在渥太華舉行例行記者會,在場傳媒提問,怎樣看美國警察使用催淚彈對付示威者,只為給特朗普開路前往教堂造勢。「你認為如你拒絕評論,你會發出甚麼樣的信息?」

記者會隨即上演趣怪一幕,杜魯多在鏡頭面前啞口無言,嘴巴雖然有所動作嘗試回答,腦中卻想不出話來。

(影片50秒起)

【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

【美國示威】紐約第五大道嚴防劫掠 木板鐵網加固、犬隻伺候

漫長的20秒過去後,杜魯多才終於開口:

「我們都恐懼和驚愕地看着美國發生的事。現在是時候團結,是時候聆聽,了解儘管時代進步,甚麼樣的不公義繼續存在。」

(We all watch in horror and consternation what's going on in the United States. It is a time to pull people together. It is a time to listen, to learn what injustices continue despite progress over years and decades.)

杜魯多輕輕批評美國後,隨即把話題轉回加拿大,稱加拿大也存在種族歧視,黑人受到不合理對待,加拿大人也需要學習,「我作為加拿大總理的工作就是為加拿大人挺身」。

【美國示威】洗劫紐約第五大道 特朗普威脅無阻搶掠

【美國示威】新加坡總理夫人轉發漫畫 諷刺特朗普雙重標準

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:方圓之