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【最難問題？】回應特朗普處事手法　加拿大總理杜魯多沉默22秒

環球政經 11:59 2020/06/03

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美國示威持續不斷，雖然各界都有對美國總統特朗普的處事手法有所評論，不過加拿大總理杜魯多回應時就如遇上「世界級難題」，用足足22秒時間才開始回答。事源是加拿大總理杜魯多渥太華出席記者會期間，有記者提問，指他一直不回應特朗普派軍隊，甚至示威者被催淚彈攻擊等事情「如果你不願作評論，你想表達的訊息又是甚麼？」

加拿大總理杜魯多聽到問題後，先是開口但就未說過一句話，表情甚為無奈，再過數十秒發出「Um」的回應，在沉默22秒後，他就表示，大家驚恐地看著美國發生的事，推動人們更加團結，並開始定義甚麼為一種「傷害」，「加拿大人要明白我們都需要面對挑戰，如種族差異，以至歧視黑人問題。」

美國明尼蘇達州黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員沙文（Derek Chauvin）用膝頭壓向他的頸部達8分鐘令其窒息致死，令Black Lives Matter的口號遍地開花，傳遍美國，引爆示威潮。美國總統特朗普處事手法一直惹起爭議，他又曾於社交媒體上揚言無論遇到甚麼困難都會奪回控制權，甚至會開槍止暴（when the looting starts, the shooting starts）。

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記者 媒體 杜魯多 特朗普 歧視 請願示威

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