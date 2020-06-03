【美國示威】特朗普竟多謝自己 稱形勢受控邀功

▲ 美國總統特朗普在示威浪潮愈演愈烈下，稱華盛頓情況受控，更於社交媒體發帖文多謝自己。

美國有黑人男子遭白人警員壓頸致死，事件激發美國各地的大型示威。美國白宮外也有大量示威者聚集，其後遭當局以催淚彈驅散。美國總統特朗普在示威浪潮愈演愈烈之下，竟於社交媒體上發文稱華盛頓情況受控，更於帖文多謝自己，要為驅散示威者一事替自己領功。

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白宮外的示威者遭催淚彈驅散後，美國總統特朗普（Donald Trump）其後前往白宮對面的聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church），並手持聖經拍照。外界批評當局動用武力驅逐示威者，只為清場讓特朗普可到教堂「打卡」。

特朗普周二（3日）於社交媒體Twitter發文，稱華盛頓特區保持和平：

華盛頓特區昨晚無問題，很多人被捕，所有人都做得好。壓倒性力量和統治。明尼阿波利斯也很好（感謝總統特朗普！）

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特朗普吹捧自己的同時，也不忘踩屬民主黨的紐約州長科莫（Andrew Cuomo）及其任職CNN主播的弟弟克里斯·科莫（Chris Cuomo）。

特朗普於另一則帖文嘲諷科莫導致紐約失控：

昨天對科莫兄弟來說是糟糕的一天，紐約敗給搶劫者、暴徒、激進左派及所有形式的社會渣滓。

特朗普更批評紐約州長科莫拒絕其動用國民警衛隊的提議，導致紐約市被撕成碎片（ripped to pieces）。

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責任編輯：何穎兒