【BNO】英國曾與五眼聯盟傾接收港人 朝野撐BNO擴權

▲ 【BNO】英國朝野撐BNO擴權 曾與五眼聯盟傾接收港人

英國首相約翰遜及外相藍韜文先後表明，一旦中國在香港落實「港區國安法」，將延長BNO免簽證入境至1年。英國國會跨黨派議員支持政府聲援香港，提出獨立調查、 甚至派聯合國專員來港視察等質詢。藍韜文透露，曾與五眼聯盟討論接收港人事宜。

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保守黨的前領袖、對華鷹派議員施志安（Iain Duncan Smith），以及下院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）在國會質詢藍韜文（Dominic Raab），提出BNO移民政策、對華外交、推出英國版《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act）（用以制裁侵犯人權者）時間表等議題。

施志安問到，英國會否與盟友合作，給予港人居留權。藍韜文回應指，日前與五眼聯盟討論，如果港人大逃亡，會否可以共同分擔接收港人。惟他重申，英方認為不會出現大逃亡，僅在外交上提出這個議題。

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不僅執政保守黨，工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨的目標亦很一致，認為要為港人提供援助。工黨影子外相南迪（Lisa Nandy）呼籲，英國政府「加強」對策，並說：

「現在是國際民主聯盟團結起來、用一種聲音說話的時候了。」

英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭均屬情報聯盟的「五眼聯盟」（Five Eyes），除了新西蘭，4個國家早前發出聯合發聲明，反對落實「港版國安法」。

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記者：韓羚