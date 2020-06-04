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LVMH傳考慮要求Tiffany降收購作價 交易或現變數（第二版）

金融經濟 13:09 2020/06/04

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Tiffany去年獲LVMH提出以162億美元收購。

法國奢侈品集團LVMH以162億美元收購Tiffany＆Co（美︰TIF）料於今年內完成交易。惟據外媒報道指，因應全球新冠肺炎疫情及美國近日的示威浪潮，這宗交易可能面臨變數。

報道引述消息人士指，LVMH董事會於周二（2日）在巴黎召開會議討論此事。LVMH董事會對於Tiffany對能否在交易結束時償還其所有債務感到擔憂。

路透社最新報道指，LVMH行政總裁Bernard Arnault考慮與Tiffany重新談判，要求Tiffany降低162億美元的收購作價。報道指，Arnault正與顧問探討向Tiffany施壓，要求Tiffany降低每股135美元的現金作價，他或會以Tiffany違反認購協議作為理由。不過，目前Arnault尚未與Tiffany重新談判。

消息人士指，Tiffany並不認為重新談判有法律基礎，因公司一直有遵從收購協議條款。

Tiffany美股續跌2.4%，最新收報114.24美元。

（第二版新增LVMH要求降收購作價內容及更新股價表現）

相關文章︰【LVMH收購Tiffany】Tiffany曾邀巴菲特參與競購 遭「股神」婉拒

LVMH擬收購Tiffany＆Co據悉被嫌出手低 要求提高報價

美股 Tiffany & Co.（美：TIF） 巴黎 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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