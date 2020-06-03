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Google關鍵字搜尋「失眠」、「無法入睡」破歷史新高

科技 11:20 2020/06/03

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外國傳媒近日發現，Google的搜尋關鍵字如「失眠」和「無法入睡」的數字創新高。

新冠肺炎疫情未遏，生活模式在疫情下急速轉變，不少人對前景亦充滿未知數，長期受情緒困擾，容易影響睡眠質素，有外國傳媒近日就發現，Google的搜尋關鍵字如「失眠」和「無法入睡」的數字創新高。

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據Google搜尋趨勢資料顯示，在今年4月份，「insomnia」和「can’t sleep」這兩個字詞的搜尋次數創下歷史新高。雖然數據並未揭示其真正原因，但卻發現時間軸與全球各地受新冠肺炎疫情影響的時間一致。

Google Trends 關鍵字「insomnia」4月份的搜尋次數

Google Trends 關鍵字「can't sleep」4月份的搜尋次數

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早前，哈佛大學的研究人員指，疫情會影響一個人的睡眠習慣，失眠太多甚至會加劇身心健康問題，並引起併發症。在疫情期間，由於作息時間改變，不少人的睡眠習慣亦因此而受到影響，有些人甚至通宵達旦打機、煲劇，以致回復正常生活模式時，就出現持續失眠，難以入睡等情況。

有專家指，本港疫情已有緩和，若精神狀態仍然維持緊張，甚至持續有失眠等情況，可能反映已患上焦慮症，應盡早求醫。若長期睡眠質素不佳，身體無法自我修補，免疫系統亦較容易受影響。

責任編輯：施雯雯

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