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【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？

股樓投資 12:52 2020/06/03

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提及金嗓子 （06896） ，除了是筆者愛用的喉糖外，同時當年上市創辦人江佩珍「霸氣敲鑼」，同樣令人印象深刻。不過，近期公司有麻煩，上年9月公司已欠廣告費近5000萬元人民幣，江佩珍被列入「限制消費人員」，不能坐飛機、的士，不能買樓，不能對外投資、不能住星級酒店、酒樓等，相當麻煩。

 

 

近期上海市高級人民法院又再出手，指因為金嗓子不履行法律責住，江佩珍已被限制出境。翻查公司歷史，原來公司曾找巴西足球明星朗拿度及卡卡為代言人，前者曾以未得其同意利用肖像權，向公司索償1,000萬歐元，但其後不了了之；後者廣告費根據招股書，達到近1,700萬港元。花費龐大廣告費而近年銷售未有明顯增加，公司出事並非意料之外。

公司近期股價成交相當稀疏，不過3月來就反而企穩，未有隨大市急跌。不過，以星期二收市價1.5元計，較2015年招股價4.6元唔見三分之二，買金嗓子股票，還真不如買金嗓子算了。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

巴西 上海 廣告 股票 金嗓子（06896）

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