【港股追蹤】綠城服務折讓配股　造就低吸時機？

綠城服務 （02869） 宣佈配售2.67億股，佔擴大後股本8.29%，配股價較上日收市價折讓7.1%，籌集約26.9億元人民幣，用於未來潛在併購、戰略投資、營運資金及一般用途。公司配股，今日股價自然受壓，但仍未跌穿配股價，反映該股之強勢。近日物管股在高位下跌後回勇，仍然是基金愛股。

實際上，近期大行亦唱好物管股，例如匯豐就提高大部分物管股的目標價，以綠城服務為例，目標價由10.4元提高至12.6元，加上摩通指內房5月重啟升勢，內房熾熱下又反過來提升物管要求。今日綠城服務配股的消息亦未見令板塊受壓，相對細型的物管股見炒作，時代鄰里 （09928） 升近5.7%，而奧園健康 （03662） 及永升生活 （01995） 都升近2%。至於較大型的物管除了綠城服務外，跌幅不到1%。考慮到板塊仍然熾熱，綠城服務可以考慮在現價低吸一注。

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