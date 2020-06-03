【拆解美國示威】種族問題有幾嚴重? 黑人一生有千分之一機會被警殺死

2012年美國非裔青年Trayvon Martin被槍殺，次年開槍警察被判無罪，Black Lives Matter自此成為黑人維權人士的口號。8年後的今天，黑人的待遇未見改善之餘，在逮捕非裔男子George Floyd時，用膝頭壓向他的頸部達8分鐘令其窒息致死，令Black Lives Matter的口號遍地開花，傳遍美國。

如果說George Floyd的死是今次示威的導火線，美國社會長久以來的種族不平等就是示威的遠因。已故美國非裔維權領袖馬丁路德金在1963年發表了膾炙人口的演說《I Have A Dream》，促成美國於1965年通過《民權法案》及《投票權法案》中保障了黑人的選舉權、勞動權及其他公民基本權利。

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黑人於司法程序受歧視

不過，前人維權的努力，卻不能保障黑人在生活的每一個環節都不受歧視，就算是在司法程序中，也是最不受保障的一群，美國羅格斯大學、密芝根大學及華盛頓大學研究員曾經「量化」黑人在司法系統中的受歧視程度，發現黑人男性是最高風險的一群，一生中有一千分之一的機會被警察殺死。

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下圖便反映了不同族群終其一生中，被警察殺死的機會率，值得留意是，亞裔人士被警察殺死的機會率是最低。

華盛頓郵報記者Radley Balko亦曾做過類似研究，他在2018年撰寫的專欄中指出有以下發現:

黑人被警察要求停車路檢的機會比白人多兩倍

黑人和拉美裔的司機一旦被警察欄下，很大機會被搜查

受害者為白人的謀殺案破案率比受害者為黑人的謀殺案為高

美國只有不足一半的謀殺案受害者是白人，但卻有八成罪犯因殺死白人而被判處死刑

即使美國黑人吸毒的比例不是特別高，但黑人更容易因涉毒被捕

較多黑人陪審員被檢察官要求撤換

白人被告比黑人被告有較大機會駁回案件中最嚴重的指控。

即使白人與黑人被控同一罪名，黑人的被判入獄的刑期平均比白人長兩成

馬丁路德金平權超過半世紀，但黑人卻在最公正的司法程序中，似乎也得不到最公平的對待，更何況在社會、經濟等其他環節？故他們對政治體制無法解決他們的問題深感不滿，更令示威變得暴力。黑人記者CHARLES M. BLOW在紐約時報以「美國黑人的絕望」為題，解釋了為何黑人如此憤怒。（下文節錄）

抗議活動不一定只是關乎弗洛伊德之死，而是關乎該事件所代表的野蠻和屠殺：國家可以毫無約束地壓迫黑人和奪取黑人生命而不受懲罰。 這是一種憤怒，對感到無助、被騷擾、被追捕、被侮辱、被剝奪人性的憤怒。悲劇周而復始直到人們感到精疲力竭、被榨乾的憤怒。這是一種對每一個層面上的掌權者的憤怒：面對人們要求徹底改革、要求法律公正並在該框架下受到平等待遇的呼籲，從官員個人到地方、州和聯邦政府均無動於衷。

他又認為，美國總統特朗普（Donald Trump）正以暴力妖魔化他們的訴求，認為示威之所以演變成暴力，是因為政府沒有在和平時聆聽訴求。

1963年，在阿拉巴馬州伯明翰第16街浸信會教堂爆炸案中，四個小女孩喪生；同年，梅德加·埃弗斯(Medgar Evers)被害。針對抗議者的暴力在電視上傳播之後，1964年《民權法案》得以通過。馬丁·路德·金(Martin Luther King)遇刺、騷亂席捲全國之後，通常被稱為《住房公平法》的1968年《民權法案》通過。 要想有和平，美國需要在和平的時候做出反應。你不能去妖魔化一個和平地單膝跪地抗議警察暴行的運動員，像特朗普總統做的那樣，給他貼上「雜種」的標籤，然後現在又祈願和平抗議。

示威短時間內會否被平息乃未知之數，但要由根源解決問題，美國州政府乃至聯邦政府也要正視黑人平權問題。只是特朗普近日卻指，一些「沉默大多數」正支持他平亂，又揚言會動用軍隊到各州平亂，這種解決提出問題的人，而非解決問題的方法，是不是感到似曾相識？

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