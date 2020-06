【美國示威】「教宗不會忍」大主教轟特朗普教堂打卡

▲ 【美國示威】「教宗不會忍」華盛頓大主教譴責特朗普教堂打卡

美國示威在衝突之下持續,民眾無懼宵禁留守街頭。美國總統特朗普在全國示威浪潮下,則連續兩日現身宗教場所「打卡」,供傳媒拍攝採訪,競選造勢意味濃厚。華盛頓大主教譴責特朗普濫用宗教場所,違背天主教精神。大主教又批評特朗普政府日前武力驅散白宮外和平示威者,形容教宗不會同意這樣幹。

特朗普周二(2日)在夫人梅拉尼婭陪同下,到訪華盛頓東北面,聖若望保祿二世國家朝聖地(Saint John Paul II National Shrine)。場所以天主教已故教宗若望保祿二世命名,特朗普到此宣傳自己會簽署行政命令「宣揚國際宗教自由」。

特朗普以基督新教教徒自居,非天主教徒,而他近日運用宗教場所都引起爭議。華盛頓警方周一(1日)以橡膠子彈和催淚彈驅散白宮外和平示威者,只為開路特朗普前往對面一所教堂,在門外手舉聖經供傳媒拍照。

天主教華盛頓教區大主教格雷戈里(Wilton Gregory)周二發表聲明,譴責特朗普「以操縱手段濫用宗教場所,違背捍衛異己權利之天主教精神」。

格雷戈里認為,特朗普到訪聖若望保祿二世國家朝聖地,對已故教宗若望保祿二世有所褻瀆:

「聖若望保祿二世是人權和人類尊嚴堅定捍衛者。他肯定不會容忍使用催淚彈滅聲、驅散和威嚇群眾,只為在禮拜與和平場所外拍照。」

(Saint Pope John Paul II was an ardent defender of the rights and dignity of human beings. He certainly would not condone the use of tear gas and other deterrents to silence, scatter or intimidate them for a photo opportunity in front of a place of worship and peace.)

責任編輯:方圓之