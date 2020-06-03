  • 31°C
香港時間 : 2020603日 (三) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

為保創辦人免被踼出局？　Google前財務總監於Twitter上任董事長

環球政經 15:42 2020/06/03

分享：

Twitter於周二（2日）任命前Google財務總監Patrick Pichette為公司新任董事長。Patrick Pichette曾於2008年至2015年擔任Google首席財務總監，於2017年加入Twitter董事會，隨後接任董事長一職。

有外媒報道，是次新任命為Twitter於3月與投資基金Elliott Management達成的其中一個協議。據悉由於Twitter於去年政策不斷出錯，以致肢價下跌，令Elliott Management有意改善Twitter的公司架構。

相關文章：Facebook逾百名員工罷工　反對公司處理特朗普帖文手法

相關文章：【美國示威】處理特朗普帖文惹爭議　朱克伯格捐逾7500萬作補償？   

當時，Elliott Management有意把Twitter創辦人Jack Dorsey踢出行政總裁一職，令公司股價上升及改善內部調整。為讓Jack Dorsey可繼續擔任，公司答應增加3人進入董事局，意味Twitter董事會將有11名成員。

Patrick Pichette正由前董事長Omid Kordestani接任手上工作。Omid Kordestani於2015年10月開始擔任Twitter董事長。Kordestani在辭去執行董事長後，仍將繼續留在Twitter的董事會中。Omid Kordestani於聲明中表示，親眼目睹Twitter進行了重大改變，加強和穩定公司領導結構，實現長期可持續增長，並對此充滿信心。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

Twitter Google 行政 創業板 基金

上一篇文章

【網民熱話】父母出資買樓 　靠自己供樓　層樓加老婆名？

下一篇文章

【美國政局】對特朗普言論不表態　朱克伯格遭「炮轟」腹背受敵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！
最高現金回贈達5.6% 精選4張信用卡讓你「使」得精明！