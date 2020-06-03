為保創辦人免被踼出局？　Google前財務總監於Twitter上任董事長

Twitter於周二（2日）任命前Google財務總監Patrick Pichette為公司新任董事長。Patrick Pichette曾於2008年至2015年擔任Google首席財務總監，於2017年加入Twitter董事會，隨後接任董事長一職。

有外媒報道，是次新任命為Twitter於3月與投資基金Elliott Management達成的其中一個協議。據悉由於Twitter於去年政策不斷出錯，以致肢價下跌，令Elliott Management有意改善Twitter的公司架構。

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當時，Elliott Management有意把Twitter創辦人Jack Dorsey踢出行政總裁一職，令公司股價上升及改善內部調整。為讓Jack Dorsey可繼續擔任，公司答應增加3人進入董事局，意味Twitter董事會將有11名成員。

Patrick Pichette正由前董事長Omid Kordestani接任手上工作。Omid Kordestani於2015年10月開始擔任Twitter董事長。Kordestani在辭去執行董事長後，仍將繼續留在Twitter的董事會中。Omid Kordestani於聲明中表示，親眼目睹Twitter進行了重大改變，加強和穩定公司領導結構，實現長期可持續增長，並對此充滿信心。

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