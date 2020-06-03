新冠肺炎影響　巴西原住民面臨滅族危機

新冠肺炎持續，不少商戶、餐廳生意大受打擊，連原住民都受影響，須面對滅族危機。巴西有研究顯示，巴西亞馬遜地區原住民族群——亞諾馬米（Yanomami）為疫情下最受影響的一個族群，甚至有機會面臨種族滅絕風險。

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據中央社報道，巴西米納斯聯邦大學（Universidade Federal de Minas Gerais）社會環境研究所（ISA）和克魯茲基金會（Fiocruz）合作完成研究指出，有非法採礦者於疫情期間進行活動，加上當地醫療系統薄弱，礦坑附近約4成原住民染病，導致6.5%的族人死亡。

不過，由於居住文化習慣，在新冠肺炎出現之前，呼吸道疾病已成為亞諾馬米和其他原住民部落極易感染傳染病，更成為最主要的死因。研究又指出，如果新冠肺炎在原住民部落的致死率達到羅賴馬和亞馬遜一般人口的兩倍，4個月內或將造成逾800名原住民死亡。

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報道又指，由於非法採礦者進出，即使當地原住民進行自住隔離，亦令原本成效大幅下降。迄今發生的亞諾馬米族人受感染，都與採礦者有關」。

亞諾馬米處於巴西北部亞馬遜和羅賴馬（Roraima）兩州，有逾2.5萬名亞諾馬米和葉卡瓦納（ye'kwana）部落族人居在331個村落。

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