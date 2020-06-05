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【趣話財經】A股最貴離婚　假離婚真減持？

股樓投資 10:00 2020/06/05

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去年4月Amazon創辦人Jeff Bezos與妻子MacKenzie Bezos離婚，分產後兩人都成為全球富豪，成為財經界熱話。上周末A股康泰生物（深：300601）董事長、被喻為內地「疫苗皇帝」的杜偉民，亦宣佈離婚。根據公司公告，前者將把1.61億股份轉給前妻袁莉萍，按當日收市價146元人民幣計，分手費達到235億元，創下A股最貴離婚紀錄。

值得留意是，袁莉萍在公告表明，「不排除在未來12個月增加或減持股份」，引起市場關注是否假離婚、真減持。實際上，A股不乏假離婚的例子，例如夢潔股份（深：002397）大股東姜天武，便於2017年與妻子離婚，前者將一半持股、約值10億元的1.27億股份過戶到前妻伍靜。今年5月中，該股找網紅直播賣貨，結果股價連續7個漲停，除了管理層以及董事長之子齊齊沽手上股份外，伍靜亦趁機減持1400多萬股，套現近億元。

有前車可鑑，因此有人質疑康泰生物杜偉民藉離婚方便減持股份，也並不出奇。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

離婚 A股 減持 富豪 康泰生物（深：300601）

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