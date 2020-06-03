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香港5月PMI回升至43.9　創4個月高

金融經濟 09:35 2020/06/03

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IHS Markit數據顯示，香港5月香港採購經理指數（PMI）由4月的36.9升至43.9，創4個月高位，仍處於50以下的收縮水平。

IHS Markit數據顯示，香港5月香港採購經理指數（PMI）由4月的36.9升至43.9，創4個月高位，仍處於50以下的收縮水平，主要由於經濟因多項防疫措施放寬而逐步重啟，令5月港私營企業景氣度跌幅收窄。

期內企業進一步減產，但收縮程度已收窄至1月以來最低，而企業新接訂單的下跌速度亦是4個月低位。雖然企業持續裁員，但職位流失率已減慢。另外，企業未來1年前景的經營信心按月好轉，但整體信心仍然疫弱，受訪企業特別憂慮疫情對經濟活動的長遠影響。

鑑於銷情滑落、產能過剩的情況愈加嚴重，企業於5月份進一步縮減採購活動、庫存，以及員工數量；不過，三者的跌速已收窄至1月份以來最慢。價格方面，由於投入品價格升幅與員工成本跌幅相互抵消，因此企業5月份的投入成本與上月大致持平。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟於5月份依然嚴重低迷，但PMI指數顯示，下滑情況隨經濟活動逐步重啟而正在觸底。企業雖於5月份進一步裁員，但職位流失率已經減慢。政府提供的工資補貼有助企業降低就業成本、挽留員工。儘管如此，業者繼續憂慮疫情大流行對經濟活動產生的長遠影響，因此經營信心依然疲弱。

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編輯：吳敏芳

經濟 PMI 香港

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