【網易上市】網易美股股價升越在港招股價 又多一個入飛理由

科網巨企網易 （新上市編號：09999） 回港上市，招股反應熱烈。受惠股份回港第二上市，網易美股存託股（ADS）續造好，周二股價再破頂，收市價輕微高過港招股價上限。

網易於本港招股價上限為126港元，原本較網易美股ADS呈輕微溢價，但隔夜網易ADS抽升後情況改變。周二網易ADS曾高見416.46美元，再創上市新高，收市仍升2.8%，收報408.65美元。

按每股ADS相當於25股股份計算，隔夜ADS收市價相當於每股126.7港元，即現時網易招股價上限較美股ADS折讓約0.6%，令網易在港掛牌後上升空間增加。

新股谷高港元需求 港滙續強逼7.75

網易等大型新股陸續來港招股，港滙續強，反映港元需求攀升。港元兌美元今早高見7.7505，進一步接近7.75的「強方兌換保證」。網易招股打開新一輪中概股序幕，另一大型中概股京東（美：JD）料下周亦隨之招股，集資約30億美元。大型股招股，推高港元需求。

至於網易，首日孖展錄得約293億元，超額認購44倍。阿里巴巴 （09988） 去年招股首日僅錄約54億元孖展，即網易招股熱度勝阿里同期。

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責任編輯：錢家鋒