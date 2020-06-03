【港區國安法】約翰遜於《南華早報》撰文稱　允許BNO持有人延長簽證

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（3日）於本港《南華早報》撰文稱，如若北京政府實行「港區國安法」，英國將修改移民相關政策，並容許合資格的香港人延長在英國的逗留期限。

他又在文中指責中國政府在香港實施國安法，將會嚴重侵蝕香港的自由與自治權，並且違背了在中國於《中英聯合聲明》中應當履行的義務。

約翰遜向港人表示，如果中國實施國家安全法， 英國政府將會改變現時的移民政策，延長持有英國國民（海外）護照（BNO）香港人在英逗留期限，由6個月延長至12個月，並獲得進一步的移民權利，包括允許在當地工作，以取得英國公民資格。

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他形容： 「相關作法將是英國在簽證制度的最大變動之一，但如果有必要，英國政府將樂意做出改變」，為港人提供另一種選擇。目前約有35萬香港人持有BNO護照，另外有250萬人有資格申請。

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