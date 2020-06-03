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【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的　二季度發展非常迅猛

金融經濟 08:54 2020/06/03

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【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的　二季度發展非常迅猛

中概股「跟誰學」（美：GSX）多次淪為沽空機構狙擊目標，跟誰學董事長陳向東表示，跟誰學的「每個數據都是極其真實的」，又表示因新冠肺炎疫情全球大流行，公司二季度發展非常迅猛。

渾水於5月18日發表首份跟誰學的沽空報告中，報告稱跟誰學至少有7成用戶是假的，甚至可能有8成。其後再一次發表報告狙擊跟誰學，指跟誰學「幾乎是空殼（almost completely empty box）」

【中概股】渾水再狙擊跟誰學 稱其「幾乎完全是空殼」

【中概股】一中概股六遭沽空狙擊　渾水質疑「跟誰學」8成用戶是Bot

陳向東表示，跟誰學主講老師平均每班1,700人，相比線下的班級規模不超過30人，因此一季度毛利率達到78%。他表示，對於渾水報告所採用的統計方法，是由於對跟誰學的線上直播大班課不了解，將IP集中登入教室等情況誤認為是機器人刷單。

陳向東又指，由於新冠肺炎疫情發生，使線上教育的滲透率及接受程度得到了巨大的提升，公司在第二季度發展非常迅猛。

對於納斯達克收緊上市規則，以及美國參眾兩院通過法案，中概股隨時有機會退市，陳向東不認為相關政策對優秀的公司有很大的影響，又表示公司目前沒有到其他市場上市的計畫。

【中概股】美國參議院通過法案　中概股隨時有機會退市

納斯達克證實擬收緊上市規則 針對「部分國家」的企業

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責任編輯︰梁浩碩

美股 跟誰學（美：GSX） 沽空 中國概念股 新冠肺炎疫情

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