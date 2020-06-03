▲ 恒指黑期升約435點 道指期貨升119點（不斷更新）

市場聚焦美國經濟重啟，蓋過美國總統特朗普揚言以美軍止暴制亂的利淡，美股造好，道指升267點。港股若跟足ADR走勢，大市料重上24000點水平，恒生指數料高開244點，恒指料開報24240點。

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【08：18】恒指黑期升約435點，報24373點；美股期貨延續升勢，道指期貨升119點，報25820點。

【08：10】滙豐 （00005） ADR折合報37.44元，升0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.83元，升1.5%。

【08：06】遠程會議軟件Zoom（美︰ZM）公布截至4月30日，季度收入達到3.282億美元，按年大增1.7倍，遠勝預期的2.03億美元，並將本財年收入預測上調，預計高達18億美元。

Zoom季度收入按年升1.7倍 上調全年收入預期

【07：30】美股造好，道指升267點，收報25742點；標指升25點，報3080點；納指升56點，報9608點。

港股ADR收報24240點，升244點或1%；恒指夜期升193點，收報24130點，高水134點，成交29,166張。

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責任編輯︰梁浩碩