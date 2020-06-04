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【恒指夜期】道指升逾460點恒指夜期漲339點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）

金融經濟 02:37 2020/06/04

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恒指黑期升約435點　道指期貨升119點（不斷更新）

市場聚焦美國經濟重啟，蓋過美國總統特朗普揚言以美軍止暴制亂的利淡，恒生指數全日收報24325點，升329點。市場其後維持良好氣氛，加上美數據佳，歐洲股市升逾3%，道指一度升逾300點，夜期曾升逾300點，高見24561點。

【02：33】夜期升勢持續，升339點，道指漲467點。

【00：45】滙豐折算收報39.25港元，較港收市價高1.1元。

【00：30】歐股造好，普遍升逾3%，德國股市再升3.9%，法股升3.4%，英股升2.6%。

【23：28】道指升逾400點，納指升0.6%。夜期升333點。滙豐外圍升勢強勁，倫敦股價折算報39.35港元，較港高1.2元。

【21：30】道指開市後升逾220點，納指升0.4%。恒指夜期升198點，報24443點。

【21：23】滙豐倫敦股價折算報38.55港元，較港高0.4元。夜期大升187點。

【20：49】滙豐王冬勝接受新華社訪問撑港區國安法。

【港區國安法】滙豐王冬勝接受官媒訪問：港區國安法是正確方向（第二版）

【19：17】阿里系阿里巴巴（09988）及阿里健康（00241）一齊獲納入富時中國指數

阿里巴巴阿里健康　納入富時中國50指數

【18：59】恒指夜期升88點，報24333點，高水7點。道指期貨升158點。

【美股期貨】道指期貨升逾150點　市場續聚焦重啟經濟

【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍

香港5月PMI回升至43.9　創4個月高

【16：45】即月期指收報24243點，升306點或1.3%，低水83點。

【16：10】恒指收報24325點，升329點，國指收報9967點，升91點，主板成交1395億元。

滙豐 （00005） 升2.6%，收報38.15元重上38關口；騰訊 （00700） 升0.5%，收報432.6元。港交所 （00388） 升1.5%，破頂高見292.4元，收報292.4元；友邦 （01299） 升5.3%，收報70.85元。

友邦再升逾5% 大和：友邦中國次季銷售回升

美團點評 （03690） 升5.6%，高見160.7元創上市新高，收報155.3元；阿里巴巴 （09988） 升4.8%，試上210元關口；小米 （01810） 升2.4%，收報12.76元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴升逾4%　3000個沽盤210元先行獲利

美團點評升8%再破頂　王興身家超小米雷軍

【16：05】恒指黑期升約50點，報24346點；道指期貨升138點，報25839點。

【16：00】恒指U盤前升303點，報24299點。

【15：57】滙豐 （00005） 尾市升2.5%，升穿38元水平高見38.15元。

【15：30】港股尾市升約300點，於24300點水平爭持，藍籌續以友邦 （01299） 領升。友邦股價升5.5%，高見71.15元。

【15：27】滙豐 （00005） 升2.2%，觸38元關口。

【15：08】五菱汽車 （00305） 股價突飈1.2倍破頂高見0.45元，最新報0.365元升逾8成，成交2934萬元。

工業和信息化部、國家稅務總局近日發布第32批《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。其中，榜上的純電動乘用車公司包括：東風汽車集團、北京新能源汽車、廣汽乘用車公司，及上汽通用五菱汽車公司等等。

【15：06】閱文 （00772） 股價升逾6%，高見48.3元。閱文宣布，已上綫「單本可選新合同」，將此前合同中的多項條款進行了改革。其中，包括明確作家擁有IP改編版權收益，並刪除了多條此前爭議較大的條款。

【騰訊閱文】閱文新合同出爐刪「霸王條款」 股價升逾4%

【15：00】內地股市午後個別發展，上證升0.07%；深證跌0.04%；創業板指跌0.1%。

【14：03】網易 （新上市編號：09999）  招股進行得如火如荼，港交所 （00388） 午後升幅擴大至2.2%，高見294.4元，後市上試300元大關。

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息

【14：00】大市升約315點，暫企24300點水平。

【13：58】桓益 （01894） 午後挫三成，破底低見2元，成交272萬元。

【13：06】滙豐 （00005） 升至38元前遇阻，最新報37.8元，升1.6%；騰訊 （00700） 午後續軟跌0.2%，報429.6元。港交所 （00388） 午後升幅再擴大至近1.8%，破頂高見293元；友邦 （01299） 續逾升5%，高見71元。

【騰訊股價】騰訊斥2.6億美元 收購捷克遊戲公司BoHemia Interactive

【12：19】港股午後初段升近300點，試24300點水平。

【12：19】友邦 （01299） 升半成，為表現最好藍籌；公用股逆市偏軟，長建 （01038） 跌1.2%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒指半日升287點，中午收報24283點；國指未企穩1萬關口，半日升115點，中午收報9991點。主板成交787億元。美團點評 （03690） 半日升8.4%，中午收報159.4元，曾高見160.7元；阿里巴巴 （09988） 升4.4%，中午收報208.8元。

【11：40】港股中午收市前升約340點，新經濟股表現搶眼，其中美團點評 （03690） 曾升逾9%，破頂高見160.7元；阿里巴巴 （09988） 升逾4%，高見209.4元；小米 （01810） 升逾2%，高見12.88元。

【ATMX】網易招股反應佳科網強勢　美團再破頂颷9%

【11：30】內地股市半日上升，上證升0.5%；深證升0.6%；創業板指升0.6%。

【11：21】友邦 （01299） 升半成領升，個股已貢獻大市87點。

【11：18】港股升逾300點，於24300點水平爭持。美團 （03690） 升幅擴大至6%，繼續破頂高見157元。

【10：55】騰訊 （00700） 倒跌後回升0.1%，最新報431元。

【10：43】美團點評 （03690） 最新升4%，報153元繼續尋頂。

【10：40】港股最新升約250點，於24250點水平上落。

【10：31】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 升1.2%；新地 （00016） 跌1%；新世界 （00017） 升0.6%；信置 （00083） 、長實 （01113） 跌0.1%。

【10：20】友邦 （01299） 今除淨，友邦升近4%，股價高見69.95元。另一方面，騰訊 （00700） 跌幅擴至0.7%，低見426.2元。

【10：16】綠城服務 （02869） 逆市跌半成。綠城服務配售2.666億股，每股作價10.18元較上日收市價折讓7.12%，集資27.14億元。

綠城服務折讓7%配股 淨籌26.9億元

【10：06】太保 （02601） 獲中國證監會批准發行不超過約1.26億份全球存託憑證（GDR），股價升3.7%。其他內險股亦上升，國壽 （02628） 升2.7%；平保 （02318） 升2.6%；財險 （02328） 升3.5%。

中國太保股價升近3%　獲准發行GDR瑞士再保擬認購（第二版）

【10：03】美團點評 （03690） 愈升愈有，股價升逾3%高見152.5元。

【10：02】騰訊 （00700） 股價升幅收窄，最新倒跌0.2%，低見429元。

【09：54】昨日造好的領展 （00823） 今早逆市偏軟，跌0.2%，低見64.8元。

【09：50】美團點評 （03690） 升幅擴大至2.4%，高見150.8元再創上市新高，市值超過8770億元。

【09：50】中國5月財新服務業PMI為55，預期47.3，前值44.4。中國5月財新綜合PMI為54.5，前值47.6。

【09：49】長實 （01113） 升0.2%。長和系創辦人李嘉誠再次增持長實股份，李嘉誠基金會於5月27日、5月29日及6月1日，以平均價每股42.2112元、41.9428元及43.2819元，購入長實共135.25萬股，涉資共5746萬元。

【不斷增持】李嘉誠再增持長實　涉5746萬元

【09：47】公用股逆市偏軟，中電 （00002） 跌0.3%；煤氣 （00003） 跌0.2%；電能 （00006） 跌0.5%。

【09：44】國美零售 （00493） 連續第2日抽升，國美零售股價今早再升11%，破頂高見1.32元。

【09：42】海納智能 （01645） 今首日掛牌，股價開報1.21元，較招股價低12%，最新報1.3元，仍潛水5.8%。

【09：40】ATMX 4股上升，阿里巴巴 （09988） 升3.5%，高見208.4元；騰訊 （00700） 升0.4%，高見437.4元；美團點評 （03690） 升1.6%，高見149.9元；小米 （01810） 升1.1%，高見12.7元。

【阿里巴巴】天貓618開售首日 淘寶直播成交逾51億

【09：38】美東汽車 （01268） 股價跌近6%，低見16.14元，成交13.4億元。美東汽車以先舊後新方式配售8100萬股，每股作價15.84元，比上日收市價折讓9.9%，集資12.83億元。

【09：33】市場憧憬油組及盟友延長減產協議，原油價格上升，紐約期油隔晚升逾3%後，今早再升近3%，三桶油上揚，中石油 （00857） 升2.2%；中海油 （00883） 升3%；中石化 （00386） 升2%。F三星原期油 （03175） 升4.6%；FGX原油 （03097） 升4.3%。

【09：28】內地股市高開，上證升0.3%，深證升0.4%，創業板指0.23%。

【09：26】昨受賣產憧憬而急升18%的東亞 （00023） 今早輕微回吐，逆市跌0.8%，開報17.1元。

【09：23】滙豐 （00005） 升0.9%，開報37.55元；騰訊 （00700） 升1.3%，開報436元；港交所 （00388） 升1%，破頂見291元；中移動 （00941） 平開。

【09：20】恒指開報24303點，升307點，重上24000點水平。阿里巴巴 （09988） 股價造好，升4%，開報208元。

【新股IPO】拼多多否認回港第二上市　拼多多在美仍升2.3%（第二版）

美證監主席：中國公司違規現象已持續太久

【09：16】人民幣中間價報7.1074，上調93點子。

【09：13】即月期指開報24352點，升415點或1.7%，高水356點。

【08：55】中概股「跟誰學」（美：GSX）多次淪為沽空機構狙擊目標，跟誰學董事長陳向東表示，跟誰學的「每個數據都是極其真實的」，又表示因新冠肺炎疫情全球大流行，公司二季度發展非常迅猛。

【中概股】「跟誰學」陳向東︰每個數據都是極其真實的　二季度發展非常迅猛

【08：18】恒指黑期升約435點，報24373點；美股期貨延續升勢，道指期貨升119點，報25820點。

【08：10】滙豐 （00005） ADR折合報37.44元，升0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報436.83元，升1.5%。

【08：06】遠程會議軟件Zoom（美︰ZM）公布截至4月30日，季度收入達到3.282億美元，按年大增1.7倍，遠勝預期的2.03億美元，並將本財年收入預測上調，預計高達18億美元。

Zoom季度收入按年升1.7倍　上調全年收入預期

【07：30】美股造好，道指升267點，收報25742點；標指升25點，報3080點；納指升56點，報9608點。

港股ADR收報24240點，升244點或1%；恒指夜期升193點，收報24130點，高水134點，成交29,166張。

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責任編輯︰梁浩碩

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