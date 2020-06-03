▲ 道指升267點港股ADR升244點 紐約期油升3.9%

道指升267點

美股造好，市場聚焦美國經濟重啟，蓋過美國總統特朗普揚言以美軍止暴制亂的利淡，道指升267點，報25742點；標指升25點，報3080點；納指升56點，報9608點。

港股ADR升244點

港股ADR收報24240點，升244點或1%；恒指夜期升193點，收報24130點，高水134點，成交29,166張。

紐約期油升3.9%

原油價格上升，市場憧憬油組及盟友將會延長減產協議，紐約期油收報36.81美元，升1.37美元或3.9%；布蘭特期油收報39.57美元，升1.25美元或3.3%。

美滙指數跌0.2%

美滙指數報跌0.2%，報97.69。歐元兌美元報1.1174；市場避險情緒降溫，日圓下跌至108水平，美元兌日圓報108.75。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金跌0.9%

股市上升，加上投資者獲利回吐，金價下跌，紐約期金收報1734美元，跌16.3美元或0.9%。

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責任編輯︰梁浩碩