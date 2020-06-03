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【輪證學堂】買輪不能只睇槓桿　引伸波幅好重要

股樓投資 12:10 2020/06/03

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引伸波幅反映市場對某資產價格未來一段時間波動幅度的預期，包括升及跌的幅度。當引伸波幅愈高，代表預期價格波動愈大，因此輪證提供的「保護」愈高，相對行使的機會增加，因此輪證價格隨引伸波幅上升或下跌。不過，由於牛熊證沒有時間值影響價格，因此引伸波幅在輪證市場主要影響窩輪；而界內證則視乎是價內或價外，當價外時，輪證價格與引伸波幅同步，當價內時，兩者呈相反關係。

 

引伸波幅除了在大市大上大落時會隨之上升，往往在業績期前後都會有顯著變化，因此在股價急跌或急升時，以及炒作業績時，買入輪證必須留意引伸波幅的變化。同一資產的輪證，不同條款都影響引伸波幅的定價，而即使條款非常相近，不同發行人都有各自的引伸波幅水平，按筆者經驗，某些輪商習慣性開較高引伸波幅。因此選輪時除了看槓桿，不能不留意引伸波幅。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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