【港股開市】恒指試補裂口　要留意成交

憧憬歐美經濟重啟進度，加上中國維持採購美國大豆，降低貿易戰的憂慮，雖然美國衝突未完，美股昨日再次報升，三大指數升0.6%至1.1%不等，其中道指走勢又領先以科技股為主的納指，後者距離歷史高位僅差2%。昨晚恒指夜期同樣報升，收市升193點，較上日收市高水134點；香港ADR指數報升近1%，收報24237點，其中騰訊 （00700） ADR升1.5%。

昨日恒指牛熊證街貨維持2:8的水平，熊證重貨區在25000點至25199點，合共近2100張期指，不過「末日熊」24000點至24299點，昨日見有逾千張期指入市，合共亦有近2000張期指，估計今日大部分要被收回。

走勢方面，恒指從低位三連陽，已反彈逾千點，今日料成功補回5月22日的下跌裂口，下一站阻力為降軌24355點。不過要留意連續3日陽燭成交呈下跌趨勢，反彈並沒有成交支持，估計短期調整壓力不少。在下跌之時，不妨考慮低吸近期強勢的港交所 （00388） 。

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