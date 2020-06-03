【美股收市】道指漲逾260點 標指較3月低位累計回升4成

華爾街聚焦美國經濟重啟，蓋過美國總統特朗普（Donald Trump）揚言以美軍止暴制亂的利淡，美股連升兩天，標指在收市前不足半小時急彈0.8%，較3月即市低位累計回升4成。

納指升0.6%跑輸道指的1.1%升幅，資金由科技股流向舊經濟股炒落後，油價造好，能源股領漲大市，美滙連續第四天走軟，美債價跌。

本港今晨4時，道指升267點，報25742點；標指升25點，報3080點；納指升56點，報9608點；Stoxx歐洲600指數收市升1.6%，英法德股升幅介乎0.9%至3.7%。

標指11個板塊全綫上升，能源股升逾2.6%最標青，原材料股升1.8%，工業、資訊科技及金融股升1.3%、0.9%及0.8%。

明尼蘇達州黑人遭警察壓頸致死，觸發全國多地示威，部分示威者乘亂搶劫，紐約市宵禁令延長至本周末， 提早每晚8時生效，槍械股走俏，手槍製造商Smith & Wesson（美︰SWBI）上揚逾一成，股價連升4天；斯特姆·鲁格（Sturm Ruger Inc，美︰RGR）亦升4.3%，連續第3個交易日造好。

與經濟重開相關股份表現較佳，航空及旅遊股延續升勢，銀行股受惠，道指成份股高盛（美：GS）、美國運通（美：AXP）升2.1%及2.4%；花旗（美：C）及富國銀行（美：WFC）亦升2.8%和1.1%。

本周多間零售商放榜，服裝品牌Gap（美：GPS）股價勁升7.7%，沃爾瑪（美：WMT）微跌。

珠寶品牌Tiffany & Co.（美：TIF）股價跳水，曾急跌13.4%，有報道指法國奢侈品牌集團LVMH收購Tiffany命運難以預料，LVMH董事會憂慮新冠肺炎疫情及美國動亂。

盡管中美關係再趨緊張，但投資者期望，各國央行會繼續買國債和其他資產，包括預期歐洲央行周四或會宣布增加買債5,000億歐元。

交易員表示，一些落後的股份反彈，是健康的逆轉，有助市場保持較樂觀看法。

美元連日走弱，加上美國受新冠肺炎疫情及多地示威騷亂夾擊，美滙指數跌0.2%，報97.68。歐元相應走強，曾升0.5%，創11周高位1.1196美元；日圓跌1%，報108.71兌1美元，每百日圓兌7.13港元。

現貨金曾升0.3%，高見1,745.4美元。解封憧憬令美債價格下跌，債息向上，10年美債息曾升逾2點子，高見0.6852厘。

石油輸出國組織和盟友（OPEC+）本周開會，料會延長減產，紐約期油和布蘭特期油最多升3.5%和3.2%，高見36.67和39.55美元。