【美股午市】重啟經濟利好  道指午市漲190點

美股午市維持逾百點升幅，納指僅微升，資金由科技股流向舊經濟股炒落後，油價造好帶動能源股升逾2%，美滙連續第四天走偏，美債價向下，10年期債息升逾2點子。

受到重啟經濟活動的利好，蓋過美國總統特朗普（Donald Trump）揚言以美軍止暴制亂的利淡，旅遊相關股份延續升勢，美股周二早段向上，道指升逾230點。

本港今晨1時30分，道指升190點，報25665點，標指及納指升13及10點，報3068及9562點；Stoxx歐洲600指數收市升1.6%，英法德股升幅介乎0.9%至3.7%。德股假期後復市升勢凌厲，主因德國政府有機會公布第二輪刺激經濟方案。

標指11個板塊僅通訊服務及必需消費品股跌，能源股升逾2%最標青，原材料、工業及金融股分別升1.7%、1.4%及1.2%。

市場憧憬石油輸出國組織和盟友（OPEC+）本周開會，料會延長減產，紐約期油和布蘭特期油最多升3.5%和3.2%，高見36.67和39.55美元。

現貨金曾升0.3%，高見1,745.4美元，午市有回吐，暫跌0.8%至1,726.26美元。

美滙跌0.2%，報97.62；受英國與歐盟貿易談判正面的消息刺激, 英鎊曾升0.7%，至高見1.2576美元，午市升0.3%報1.2534美元。日圓跌1%，報108.71日圓兌1美元。