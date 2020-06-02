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【港股追蹤】大孖沙積極增持　市場正等這地產股出手

股樓投資 23:20 2020/06/02

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今年以來本港出現的一連串負面消息，震動金融市場的同時亦導致一眾地產股調整。一眾大孖沙此刻表演人棄我取。其中超人李嘉誠由3月起已積極增持股份，當中吸納本港資產較多的長實集團（01113）密度，更高於海外業務旗艦長和（00001）。新地（00016）郭氏家族亦於今年三度增持新地股份。相對兩者，恒隆地產（00101）執行董事陳文博更早出手，由今年1月起已頻密增持恒隆地產。沒有進行增持行動的新世界發展（00017），亦分別進行回購、合股及出售非核心物業，力挺股份價值。

相關文章：【誠哥出手】「六絕」月開局　李嘉誠即再增持長實

一眾大孖沙選擇在本港經濟及股市波動時增持股份，固然是看好其真實價值有關。雖然經濟前景不明朗，但樓市相對下表現仍堅挺。加上全球息口超低，有利地產股的融資能力及股份價值，這都成為他們積極出手主因。

相關文章：【港版國安法】郭氏家族上周五　再出手增持新地

但心水清的讀者知道，還有一間大型地產商未見手影。這便是李兆基家族的恒地（00012）。反而同系的美麗華酒店（00071），則獲四叔兒子李家誠於今年3月起連番增持。

不過，恒地目前不足30元，較每股資產淨值大幅折讓逾半。加上其周息率達6厘，估值便宜。一旦及後傳出其增持消息，亦不應感到意外。

相關文章：本地大孖沙掃貨　連番增持公司股份

撰文 : 投資組

新世界發展（00017） 恒隆地產（00101） 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 長實集團（01113） 經濟

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