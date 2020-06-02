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【美股戰報】示威無阻美股上揚　示威反增紓困法案規模

股樓投資 21:54 2020/06/02

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美國示威未見平息跡象，三大指數走勢兩極，標普小幅高開4.03點或0.13%，報3059點；道指升99點或0.39%，報25577點，不過納指反跌16點或0.17%，報9535點。雖然美國示威持續，但市場預料示威反會令紓困法案規模擴大，有望利好美股。摩通便發表報告指，寬鬆貨幣及財政政策下，金融系統坐擁大量現金，資金或會流入股市，以平衡投資組合，認為美股上漲剛開始。

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明星科技股普跌，Tesla、微軟、Netflix及蘋果跌0.01%至0.22%不等，中概股方面，騰訊新聞旗下早前傳出拼多多計劃在香港第二上市，惟公司其後否認曾探討有關計劃，升幅立即收窄至1.49%。

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撰文 : 國際組

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