【港區國安法】中銀香港：美制裁措施虛招較多 港地位難撼動

▲ 中銀香港認為美國制裁難撼香港地位

美國總統特朗普上周五的記者會上宣布針對中國及香港的措施，中銀香港 （02388） 經濟與政策研究主管王春新認為，這些制裁措施虛招較多，即使後續有較強硬的舉措，也難以撼動香港的獨特地位。

王春新指，今次美國制裁舉措看似是火力全開，然而特朗普未詳述取消香港特殊地位的細節，也未談及《香港關係法》及《香港人權法》等相關議題的下一步行動，僅稱將制裁任何削弱香港自治的中國內地和香港官員。雖然制裁面較廣，但力度暫時沒有外界預期大，尤其是沒有觸及香港金融體系。

金融制裁香港嚴重影響美國利益

雖然特朗普沒有在記者會提及金融制裁措施，但不能排除其可能性，如限制或禁止美資投資內地或香港金融資產、鼓勵或要求美企撤出香港、打擊香港聯滙制度、以及禁止香港使用美元清算系統等。

不過，王春新認為，這些極端措施對美國自身的傷害也很大，不但使美國企業放棄香港市場未來的豐厚回報，過去在香港的投資亦大受影響，嚴重損害其商業利益。

因此，估計美國在策略運用上暫時不會無限升級，現階段依然是造勢和施壓為主，從制裁個人和企業、禁止高科技產品輸入香港等對其選情影響較小的選項入手，逼使中國內地、香港向其更多讓步。

美尖端技術早已不經香港

王春新續指，如美國部分取消給予香港的特殊待遇，如取消香港可在美國出口管制下購買敏感技術，有人擔心會影響香港創新科技產業發展，但近年來美國十分關注輸往香港的敏感技術有否被用於內地，以及被制裁的地區，最尖端的技術並不會輸入香港，次一級技術香港也可以從歐洲等引進，因而實際影響很小。

另外，一旦美國取消香港獨立關稅區地位，香港向美國出口的商品將同樣被加徵關稅，但這並不影響其他WTO成員給香港應有的待遇。香港是美國獲取最大貿易順差的單一經濟體系，美國若取消香港獨立關稅區地位，最受影響的反而是自己的出口。

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編輯：謝智聰