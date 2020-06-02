【美股開市】道指彈145點 旅遊相關股份向好

美國重啟經濟活動的利好，蓋過騷亂和中美緊張造成的利淡，旅遊相關股份延續升勢，美股周二開市向上，道指最多彈145點。

解封憧憬支持旅遊相關股份向上，美國航空（American Airlines，美︰AAL）和聯合航空（United Airlines，美︰UAL）分別升3.3%和3.4%，郵輪公司Norwegian Cruise Line（美︰NCLH）和Carnival（美︰CCL）漲4.6%和3.2%。

盡管中美關係再趨緊張，但投資者期望，各國央行會繼續購買國債和其他資產，支持樂觀情緒。這陣子被視為避險貨幣的美元走軟，美匯指數曾跌0.4%，低見97.43；歐元相應走強，最多升0.5%，高見1.1188美元的11周高位；澳元繼續向好，高見68.69美仙，升幅1%。

美元弱，金價升，現貨金曾升0.3%，高見1744.8美元；解封憧憬令美債價格下跌，債息向上，10年美債息高見0.6852厘，升幅2點子。

油價向好，紐約期油和布蘭特期油最多升3%和3.2%，高見36.51美元和39.55美元，主因石油輸出國組織和盟友（OPEC＋）本周開會，料會延長減產。

責任編輯：方賢

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