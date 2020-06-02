【中概股回港】拼多多否認回港第二上市　平版淘寶投資界極看好

騰訊新聞報導，拼多多（PDD）確定回港第二上市，並確定中金為保薦人之一，知情人士透露，拼多多上市團隊原定於６月中旬交按，但不排除加快進度，但暫時未有具體上市時間表。

今年以來，已有多隻美國上市的中概股來港上市，如京東、網易及今次的拼多多，在三隻中概股當中，或許香港人對拼多多不太熟悉，因拼多多沒有海外業務，但其實不少投資界都對其潛力非常樂觀。

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簡單來說，拼多多就是平價版「淘寶」，但又和阿里巴巴不同，因為暫時拼多多中集中在網購業務，相對而言，阿里巴巴還有經營雲端、金融等，業務遠較拼多多多元化。

但究竟為何拼多多能夠與京東及阿里巴巴一分長短？這是因為拼多多食正「消費升級」的熱潮。不要以為是指賣高檔商品，拼多多反而逆道而行，當京東及淘寶開始重視質量，而忽視中小商家時，拼多多便吸納了這些被清除出來的中小商家，與此同時，消費者能利用拼多多的團購合單功能，以較低成本買入本來已經很便宜的商品。

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現時中國的已向內需轉型，而消費增長最強勁的正正是第三四線城市，而拼多多的用戶中，有59%是來自三線城市以下地區。再者，疫症令中國經濟低迷，很多家庭都被迫「消費降級」，這正正對賣平價商品的拼多多有利。

難怪拼多多至今雖然仍錄得虧損，但市場仍然非常看好，更是外資基金的心頭好，股價更好像沒有受疫情影響，最低時曾見過30.2美元，但現時已升逾一倍至65.76美元，與分析師未來12個月平均目標價66.9美元只有一步之差。

大行 評級 目標價 麥格理 超越市場表現 90美元 摩根士丹利 增持 80美元 建銀國際 超越市場表現 76美元 滙豐 持有 75美元 瑞信 超越市場表現 72.5美元 野村 中性表現 66美元 高盛 中性表現 62.7美元

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