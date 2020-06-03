【疫市營商】荷里活廣場推網上直播代購　逾2,900件1折貨品直播下單連送貨

▲ 鑽石山荷里活廣場將於6月8日起一連4個星期，推出《全城LIVE Shopping Day》網上直播代購，期間將有超過2,900件精品，低至1折限時限量發售。（荷里活廣場提供圖片）

鑽石山荷里活廣場將於6月8日起一連4個星期，推出《全城LIVE Shopping Day》網上直播代購，於直播期間將會有超過2,900件精品，低至1折限時限量發售，期間更可即時查詢貨品詳情及直接下單，連即日送貨一條龍服務，讓顧客率先享受「網逛」商場體驗。

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4大人氣網上直播代購平台店主或主播，包括「AikoMall」、「Pretty日本韓國代購online shop」、「TP Modern Lady」及「Pakdon泊檔生活百貨」將於場內16間店舖輪流進行直播，每週2次，下午2時至2時45分及3時至3時45分。

1折產品包括以HK$189搶購PANDORA指定手鏈 (原價HK$1,897)、HK$39搶購Kipling Ellettronico多用途袋 (原價HK$390)、HK$108搶購TONYMOLY BIO EX胜肽活膚特別套裝(包面霜60ml及眼霜30ml) (原價HK$1,088)及HK$1換購雅蘭床褥泰國進口咕o臣套乙個(原價HK$149)等。

▲ HK$189搶購PANDORA指定手鏈 (原價HK$1,897) （荷里活廣場提供圖片）

▲ HK$108搶購TONYMOLY BIO EX胜肽活膚特別套裝(包裝面霜60ml及眼霜30ml) (原價HK$1,088)（荷里活廣場提供圖片）

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VIC會員父親節專享 低至1折積分換禮品

父親節將至，荷里活廣場VIC會員可於6月12至22日期間，以低至1折積分換領禮品，包括眼部按摩器、平板摩術墊及六手極舒樂按摩器等。

此外，商場更推出《睇戲滋味賞》，6月至8月期間，出示VIC會員於手機應用程式的會員介面，於百老匯荷里活戲院購買2D或Real 3D正價戲票1張即可作HK$15使用。由6月15日至8月30日，顧客只需出示指定日子之百老匯荷里活戲院戲票存根，即可於指定周末換領HK$10美食現金券，包括土司工坊、大快活及麥當勞等。

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責任編輯：朱悅瀅