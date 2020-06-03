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【父親節優惠】Mikiki推優惠谷消費　買滿300元抽iPhone 11 Pro

商業 09:00 2020/06/03

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踏入6月，Mikiki繼續推出多項著數優惠。（Mikiki提供）

踏入6月，Mikiki繼續推出多項著數優惠。繼早前母親節推出「6月加倍激賞禮遇」後，加碼推4大優惠，慶祝父親節及端午節。

會員的禮遇包括：1）影音及家電產品，即由6月5日起逢星期五、六、日消費相關產品，可享雙倍積分；2）憑4,000積分，可換領MASET西班牙汽酒乙支；3）憑20,000積分換領「端陽滋味套裝」，當中包括龍皇酒家足料裹蒸糭乙隻及Sticksology英式茶棒15支裝；4）只要由即日起至7月31日，會員以即日電子貨幣消費滿指定金額，可獲最高3,500元Mikiki商場贈券。

另外，商場更有5大著數優惠連環激賞，包括「購物雙重賞」、「啟德區住戶及新蒲崗上班族獨家尊享100%餐飲回贈」、「Hi Five 美食賞」。同時只要在場內消費，可獲商場贈券回贈，包括「Happy Rewards積分賞」及「心意分享‧人人中獎」等。另外，即日以電子貨幣消費滿300元，更可參加「即抽即中大抽獎」，有機會贏取Apple iPhone 11 Pro及Samsung Galaxy Note 10+ 等豐富獎品。

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責任編輯：馬意文

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