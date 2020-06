【BNO】藍韜文正式倡議 延長BNO免簽證入境至1年

▲ 【BNO】藍韜文正式提倡 延長BNO免簽證入境至1年

全國人大通過港區安全法,引起國際關注。英國外相藍韜文(Dominic Raab)周二在下議院提及香港議題。藍韜文強調,若中國一意孤行實施港區安全法,會容許香港超過30萬名英國國民(海外)護照(BNO)持有人,在英國的免簽證入境時間由原先6個月,倍增至12個月。

藍韜文指,現時尚未有港區安全法的詳細文本,但相信一旦實施港區安全法,會破壞一國兩制,形容「這顯然違反中國應履行的國際義務,包括在《中英聯合聲明》向英國所作出的」(a clear violation of China’s international obligations, including those made specifically to the United Kingdom under the Joint Declaration.)。

印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅

【港區國安法】蓬佩奧:美國正考慮接收香港人

藍韜文又強調,不反對香港通過其國家安全法,但反對中國違反國際法來強加這種威權法。藍韜文指,即使現時已來到這個階段,但仍然希望中國可重新考慮其決定。

藍韜文表示,倘中國實施港區安全法,會延長BNO持有人,在英國的免簽證入境時間由原先6個月,倍增至12個月,為他們申請成為公民提供途徑。

【美國宵禁】趙立堅促美保障少數族裔權利 「黑人的命也是命」

【美國示威】美國安顧問:外國勢力利用種族關係挑撥

另外,藍韜文又表示,英國不是要干預中國的內政,但正如中國對英國的期望一樣,只希望中國恪守其國際承諾。

藍韜文強調,英國不會試圖阻止中國的崛起,更歡迎中國成為國際社會的主要成員,而且希望與中國在貿易,氣候變化等各個方面合作。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅