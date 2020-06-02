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泰林掌舵人2448萬沽比墅　9年蝕近千萬

股樓投資 20:29 2020/06/02

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大埔比華利山別墅蝕讓過案不絕，市傳老牌電器家族泰林電器董事，第二代掌舵人林作禮或相關人士，以2,448萬元出售項目三期銀池道一幢實用面積2,048平方呎的雙號屋，原業主於2011年以3,269.9萬元購入，持貨9年帳面蝕約821.9萬元，若連同使費計，料實蝕近1,000萬元。

因應樓市前景不明朗，泰林董事寧願蝕讓也要出售。有逾60年歷史的大型電器連鎖店泰林電器，因無力抵禦金融海嘯，於2008年10月突然結業，旗下13間分店同時拉下大閘。該公司被清盤。清盤後，該公司旗下位於彌敦道310號，一幢樓高6層的商住物業一直丟空。在未發生社會運動前，彌敦道曾經熙來攘往，店舖生意興隆，而這幢大廈卻斯人獨樵椊，大大隻黃色泰林2字高掛在空置的大廈外牆，相當礙眼，此物業去年於市場標售。

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撰文 : 柯慧琳

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