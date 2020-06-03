【定期存款】英鎊定存息最高10.8厘 專家籲緊盯鎊滙3大變數

▲ 本周英國與歐盟重提脫歐談判，市場緊盯會否對滙價有衝擊。

自從港區國安法自上周四（5月28日）拍板後，有閒資族急欲把港元轉投外幣，英鎊被視為繼美元後，另一主流熱門貨幣，而英鎊定存息最高更達10.8厘（見表）。但專家提醒，中短期內英鎊備受3大變數所主宰，或累滙價易坐過山車，兌美元介乎1.17至1.3上落甚大，包括︰

（1）最樂觀的情景，推遲脫歐大限。投資界指最樂觀的場景若出現，將刺激鎊滙衝上1.28；倘突破此重大阻力位，更有機上試1.3。本周英國與歐盟重啟脱歐談判，扭轉因新冠病毐而停擺多時的僵局，市場更傳出英國首相約翰遜或借疫情為由，再三延遲今年底的脱歐死線，恒生 （00011） 首席市場策略員温灼培說，有消息傳出最快或於6月提出上述要求；澳新銀行更指，英國須於6月底前提出押後脱歐大限； ING亦料6月份英鎊將展開動盪的暗湧。

（2）相反在最壞情況，硬脱歐風險未除。温灼培指，英國就關税等最棘手的癥結，與歐盟談不攏。歐盟擔心一旦肯妥協作讓步，給予對方較優厚條件離開歐盟，唯恐意大利等其他國家效法，紛紛醞釀脱歐，最終令歐盟瓦解。正因雙方僵持不下，英國被迫在無協議下脱歐，屆時將對市場帶來莫大驚嚇，鎊滙或跌穿1.2重要心理關口，頓變無險可守再尋底。然而，温灼培預計縱使這機會暫不大，惟未能完全抹殺硬脫歐的潛藏風險。

（3）英國或較美國更快採負利率。眼下英國正飽受疫症，以及脱歐陰霾的雙重夾擊，經濟已急滑坡，英國不少財金要員，巳先後出口術放風正探討負息；況且，5月20日拍賣3年期國債，破天荒呈負息0.003厘，炒家更押注最快或於今年底，英倫銀行有機會把現行0.1厘的超低官方利率，劈至負值，故利淡英鎊。澳新銀行更料，在負息的威脅下，鎊滙於今年底或下探1.17底點。

花旗料英國暫不採負利率

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧認為，英倫銀行或不會實施負利率政策，畢竟英國銀行業已減股息，若進一步削政策利率，可能令信貸狀況呈惡化的風險。

黃栢寧預期，英鎊今年的高低位介乎1.1853至1.26。

温灼培補充，基於市場不確定因素甚多，好壞消息隨時令英鎊的走勢逆轉，對英鎊有實際需要者，較適宜在1.23或以下才分注低吸，再開立定存。

比併逾廿間銀行，市面最高息是滙豐7天短存的10.8厘，入場費須等值3萬港元，以及指定理財戶與兌換新錢等附帶條件。半年及一年期，皆以上商的0.4厘及0.5厘居首。

華僑永亨經濟師李若凡說，受惠美元近日轉弱，英鎊一度直撲5月4日以來的1.25新高。但疫情對當地經濟打擊持續，且關注英歐貿易協議的談判，雙方就公民權利及公平競爭等存分歧，意味不易取得重大進展。

李若凡料，未來兩周英鎊兌美元的支持位為1.22，阻力區是1.2671；兌港元高低區間約9.4565，以及9.8215。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪