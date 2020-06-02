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【鄰國睇樓團】新加坡最細組屋都有兩房？香港公屋又如何？

環球政經 20:00 2020/06/02

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香港人口密集，地方小，要有一個容身之所絕對不容易，加上各種因素的影響下，曾經連續數年成爲全球樓價之冠，令不少港人大感灰心。有能力置業的一群，會嫌樓價太貴，而未有能力置業的一群人，有可能正租住公共房屋或私人樓，對居住環境普遍都會感到不滿。

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鄰國新加坡的國民似乎在住屋問題上面對的壓力相對小，全因新加坡政府在規劃組屋方面相當全面，首先在社區規劃上下了不少苦工，另外港人最關心的空間大小也相當有保證。新加坡最小的組屋單位都有380呎，而且爲數不多，這些兩房單位普遍供老人居住，而較新的組房至少有700呎，實在令不少港人羡慕。翻查資料，香港公共房屋最小單位為101呎，與新加坡組屋少有的380呎單位都尚有一段距離。

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新加坡組屋的發展其實相當多元化，不能以香港的公共房屋概念理解。新加坡的組屋分別包括有HDB、Condo、Executive Condo，與House。這些不同類型組屋的出現都是爲了滿足不同階層市民的住屋需要，而新加坡的永久居民在購買HDB時都會享有政府補貼，不過礙於新加坡地方有限，有些組屋的屋契只限99年，成爲唯一隱憂。

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撰文 : 歐高榮

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