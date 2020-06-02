【科技精華】印度搶iPhone訂單　急起直追抗中國霸權？

▲ 近日Apple正研究將5分1的產能放在印度，料未來5年內將當地產能擴大至400億美元（3100億美元），以減少對中國生產線依賴。

今年以來，新冠肺炎疫情令環球經濟、社會雪上加霜，再加上中美關係緊張令政治動盪，今年全年各國經濟亦持續不穩。正當大家都憂心仲仲時，另一大國印度就靜悄悄地崛起。

蘋果（Apple）的iPhone以往太依賴中國製造，經過疫情，該公司或要將生產線放眼其他地區，分散風險。近日Apple正研究將5分1的產能放在印度，料未來5年內將當地產能擴大至400億美元（3100億美元），以減少對中國生產線依賴。

為吸引蘋果赴印度生產iPhone，印度政府上周五（29日）舉行會議，決定放寬生產鼓勵計畫（Production-Linked Incentive Scheme，PLI）的部分條款，方便科企巨頭建設廠商，刺激電子製造業發展。

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再者，中國和印度邊境近日更爆出鬥毆事件，兩國關係開始緊張。印度一間軟件公司就因應情勢升溫，推出一款名為「Remove China Apps」（移除中國Apps）的應用程式，聲稱能移除手機內所有由中國公司開發的Apps，以保障私隱安全。怎料極速走紅，短短兩星期，下載量已破百萬，極受用家歡迎。

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責任編輯：李彥煒