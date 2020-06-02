【美國示威】思科網上會議開幕前宣布延期

▲ 原定於香港時間本周三（3日）舉行虛擬會議的思科（Cisco），在開幕前宣布Cisco Live將延至稍後時間。

受到新冠肺炎疫情影響，不少展覽及科技大會紛紛轉至網上舉行。不過近日美國抗議活動持續，令原定在網上舉行的發佈會都被迫延期或取消。原定於香港時間本周三（3日）舉行虛擬會議的思科（Cisco），在開幕前宣布Cisco Live將延至稍後時間，並會捐助500萬美元予有需要人士，打擊種族主義及歧視。

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思科今（2日）在Twitter上發表聲明，宣布網上會議Cisco Live將會延期，而確實日期將於稍後再公布。思科行政總裁Chuck Robbins更錄製一段3分鐘影片，表示由於美國社會近期發生的事件，世界亦正處於動盪不安的時刻，加上思科收到不少參加者的反饋後，認為現時舉行活動並不合適，因此決定延期舉行，給予時間讓大家處理當前情況，並會在稍後幾天公布新的舉辦日期。

此外，Chuck Robbins亦宣布將捐贈500萬美元（約3875萬港元）予不同慈善機構，助有需要的人士對抗種族主義與歧視。

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責任編輯：曾曉汶