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2012年版MacBook Pro被列「過時產品」　官方服務期限只到6月30日

科技 21:15 2020/06/02

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蘋果將在本月底將搭載15吋Retina屏幕的2012年版Macbook Pro為「過時產品」，官方服務期限只會到6月30日。

蘋果（Apple）近年推出多部不同型號的MacBook Pro， 而第一部配備15吋Retina屏幕的2012年版Macbook Pro終步入歷史。蘋果宣布，2012年版Macbook Pro將被列為「過時產品（Obsolete）」，本月底後不再符合官方硬件支援服務的資格。

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據科技網站MacRumors指，蘋果將在本月底將搭載15吋Retina屏幕的2012年版Macbook Pro為「過時產品」，官方服務期限只會到6月30日，因此若有需要更換新電池或其他硬件維修的用戶，需盡快與蘋果預約。

若目前正使用2012年版MacBook Pro的用戶，錯過了6月30日前的維修時機，就必須透過網路維修指南網站如專門拆解電子產品的iFixit公司，自行購買零件並自行進行維修；或可透過非官方的維修店進行維修。蘋果官方門市不會在提供任何維修服務或硬件支援。

>>>Apple Maps商場逐層導航　列表收藏景點行程

責任編輯：曾曉汶

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