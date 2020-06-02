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【限聚令】共享空間生存難　御一：疫情令生意「全軍覆沒」

商業 19:14 2020/06/02

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御一共享空間受限聚令延長影響，料整體生意在7月才有所回升。（曾耀輝攝）

港府昨日公布限聚令延長至本月18日，御一共享空間主席陳恩德表示，疫情對整體生意造成很大影響，原本預計6月有轉機，但限聚令再次延長，加上生意受疫情影響「全軍覆沒」，料整體生意在7月才有所回升。

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他透露，活動埸地的出租率跌幅尤為嚴重，收入較去年同期大跌9成，而整體生意最差一個月更虧損約180萬，而今年首五個月，平均每月都錄得六位數字的虧損。他稱，去年平均每月舉辦25場活動，高峰月份更可達41場，但現時每月不足10場。他續指，3月份收入最差，跌至只有約1萬收入，所幸經過推出新活動後，5月份開始回升。

他續指，由於3月份生意嚴重下跌，即時變陣。例如：1）將會議室以時租形式，出租予補習老師，進行小班教學或遙距教學；2）舉辦小型音樂會；3）以及有公司為避免辦公室逼滿員工，以每月續租的方式租用獨立的辦公桌。他笑言，推出後只增加5位數字收入，但慶幸收入不只是零。

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共享空間未能受惠補助
不過，他認為雖然港府推出防疫抗疫基金，有助減輕港商經營壓力，但條件太過時。他直言，共享空間是新興行業，並不屬於派對場所或其他娛樂場所，資助範疇未能涵蓋；除保就業計劃外未能受惠其他補助。然而，他指出共享空間由於是公眾場所，亦需受限聚令規範。不但業主未有減少租金，成本開支更因疫情增加抗疫支出和人手，每月支出額外增約1萬元。

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記者：馬意文

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