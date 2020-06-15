【派息基金】派息最高達十厘　邊類基金可做到？

投資基金通常有兩大目的，第一是賺息，第二就是賺回報，當中不少投資者都是前者。只是單憑基金名字，一般投資者其實很難判斷基金派息多寡，本刊便將不同種類的基金分類，並計算出它們的平均派息。

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基金類別 派息率 環球債券 3厘 亞洲債券 5厘 環球高息債券 5.5厘 中國高息債券 8厘 股債多元收息組合 4厘 資料來源: 綜合所得(2020年6月更新)

上表可見，中國債券基金的派息是最高的，平均達8厘，高於其它類型的派息基金，啱哂食息一族。拆開該組別來看（下表）更會發現最高派息率的富達中國高收益基金，年度化派息率甚至可達9.9厘。

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投資這些基金之所以派息那麼高，自然是因為中國債券的孳息率較高所致，尤其是內地房地產發展商所發行的債券，例如最近一隻碧桂園（02007）發行的３年期債券，閒閒地也達４厘，可想而知其他債券派息如何地高。

最高息中國債券基金 派息率 惠理大中華高收益債券基金 10.2厘 富達中國高收益基金 9.9厘 弘收高收益波幅管理債券基金 9.2厘

但要留意，市場是公平的，派息多寡往往會與基金的風險掛鈎，中國債券息率高，是因為很多人認為中國違約高較高，不過其實中大型內房的財務狀況已有很大改善，只是中國金融市場仍未開放，外資不敢將資金全盤投資於中國債券所致，想知更多高派息基金的風險與挑選方法，記得要留意【基金投資】專題。