▲ 【美國示威】亞馬遜成贏家?標語T裇、胡椒噴霧銷情佳

美國示威持續,示威演變成騷亂,部份商戶不能照常營業。而網購平台亞馬遜(Amazon,美:AMZN)或成贏家,防狼胡椒噴霧、寫著標語的T恤等都成為暢銷商品。

根據亞馬遜網站銷售排行榜顯示,防狼胡椒噴霧等自我保護用的工具、談及種族的教育類書籍、印著「Black Lives Matter」、「I can’t breathe」等標語的T恤,都在不同類別穩佔銷售排行榜的前列位置。

美國CNBC報道指,在「運動及戶外活動類別」中,防狼胡椒噴霧的銷量比可充電的電擊槍高,或反映顧客傾向購買保護自己的物品。

而在衣服類,「I can’t breathe」的T恤則是排在首十位,而「Black Lives Matter」T恤則排在第60位。

在書籍類方面,《白色脆弱:為何白人難以啟齒談論種族歧視》(White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism)則是最暢銷書籍,而排第3的是《如何成為一個反種族歧視者》(How to Be an Antiracist)。

