▲ 【美國示威】亞馬遜成贏家？標語T裇、胡椒噴霧銷情佳

美國示威持續，示威演變成騷亂，部份商戶不能照常營業。而網購平台亞馬遜（Amazon，美：AMZN）或成贏家，防狼胡椒噴霧、寫著標語的T恤等都成為暢銷商品。

根據亞馬遜網站銷售排行榜顯示，防狼胡椒噴霧等自我保護用的工具、談及種族的教育類書籍、印著「Black Lives Matter」、「I can’t breathe」等標語的T恤，都在不同類別穩佔銷售排行榜的前列位置。

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美國CNBC報道指，在「運動及戶外活動類別」中，防狼胡椒噴霧的銷量比可充電的電擊槍高，或反映顧客傾向購買保護自己的物品。

而在衣服類，「I can’t breathe」的T恤則是排在首十位，而「Black Lives Matter」T恤則排在第60位。

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在書籍類方面，《白色脆弱：為何白人難以啟齒談論種族歧視》（White Fragility： Why It's So Hard for White People to Talk About Racism）則是最暢銷書籍，而排第3的是《如何成為一個反種族歧視者》（How to Be an Antiracist）。

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責任編輯：楊心悅