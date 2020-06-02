【港股分析】市況轉好　呢個板塊又落鑊

港股上周低見22519點後，本周已築底反彈超過1000點，今日再升263點，除收復20天綫外，亦直迫24000點水平。惟資金炒作已經由「ATM」三大新經濟股，轉移到近期跌得較殘的藍籌股，如友邦保險（01299）及領展（00823）。此外，消費股繼續有資金流入，短炒投資者不妨部署此板塊。

數據顯示，港股通（滬）今日10隻最活躍股份中，有3隻為消費零售類股份，分別為華潤啤酒（00291）、國美零售（00493）及安踏體育（02020），當中前者全日錄得逾2億元淨流入，非常誇張，股價也交足功課，全日升超過5.1%，收報44.8元，為表現最佳的國企股。

相關文章：【港股追蹤】殺完孖展客就炒高 移卡升浪而家先到？

國美零售今日在港股通（滬）成交金額僅次於騰訊（00700）、美團點評（03690）及中芯國際（00981），股份今日午後急升，最終升19%收市，收報1.19元。至於安踏體育的升浪其實由3月中已經開展，由低位40元附近反彈至今日收市73.3元，升幅達80%，國家體育總局早前印發《促進體育消費試點工作實施方案》，將在全國開展促進體育消費試點工作，推動體育消費規模持續增長、試點時間今年至2022年，維期三年，有望利好體育用品行業。

內地疫情漸趨緩和，但環球疫情未被完全控制下，資金針對性地追入受惠內地國策的股份，消費增長近年成為拉動國內生產總值（GDP）的主引擎，加上疫情過後，憧憬民眾或出現報復性消費，故消費類股份持續炒起，除以上提到的股份外，青島啤酒（00168）、頤海國際（01579）及餐飲股九毛九（09922）今日同樣創52周新高，反映炒作方向十分明顯。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！