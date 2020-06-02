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滙豐遭官媒狠批「坑客戶」　人民日報：遲早要付出慘痛代價

金融經濟 19:15 2020/06/02

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滙豐繼日前被指未對「港區國安法」表態後，最新再遭官媒發交狠評。（資料圖片）

滙豐銀行 （00005） 被指去年舉報孟晚舟涉嫌與伊朗進行違規交易，自此多次成為內地評擊對象。繼前特首梁振英在社交平台批評，滙豐未有就「港區國安法」表態後，《人民日報》轉載一篇《坑客戶，滙豐終將失去所有客戶》的文章，批評滙豐「賣友求榮是為不信，吃飯砸鍋是為不義，背信棄義之輩」，警告「遲早會為自己行為付出更為慘痛的代價」。

《人民日報》微信昨日轉載《北京日報》的評論文章，提及孟晚舟仍然未能獲釋一事牽動人心，而就着美國及加拿大指控孟晚舟在涉及伊朗交易上作出虛假陳述，文章就形容是「莫須有」的罪名。

滙豐暫時沒有回應。

文章指滙豐以華為調查換取美監官機構「寬恕」

文章聲稱，路透早在2012及2013年報道過，華為與一間伊朗合作夥伴的業務關係，當時華為不但向媒體澄清，亦向滙豐高層提供文件，以證並無不合規情況，但滙豐「為換取寬恕，其『配合』美國司法部對華為發起『調查』，不但在沒有任何說明的情況下結束了與華為的合作關係，還轉頭將華為此前提供的PPT交給美國」，然後就「大編黑材料，再加之加拿大這個幫凶，一手炮製『孟晚舟事件』」。

文章又為梁振英「助攻」，指滙豐就香港訂立國安法一事「裝聾作啞」，嚴正指滙豐不能一邊賺中國錢、一邊與西方國家做損害中國主權、尊嚴及人民感情的事。

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