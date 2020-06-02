網易做直播　收視率閒閒地達300萬？

「論壇」可能是內地一個特式之一，因為每年舉行不同領域的論壇和講座，保守估計可能過千場。不過，由於年初以來受疫情影響，為減少人群聚集，這些論壇都搬到網上舉行，只要打開內地網站，總會見到各種宣傳廣告，且有不少重量級人物參與！

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今日，剛巧在網易直播平台有一場「中國企業大講堂（第三講）」的研討會，席間有中國建材集團原董事長、中國上市公司協會會長宋志平、格力電器董事長董明珠等。這場為時逾2小時的研討會，竟吸引逾300萬人觀賞，足足近半個香港的人口！

小編再仔細想一想，若這些論壇獲廣告商垂青，一時間能展現於數百萬人面前，其吸金能力真是不可小覻。



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