  • 29°C
香港時間 : 2020602日 (二) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

網易做直播　收視率閒閒地達300萬？

理財智慧 18:52 2020/06/02

分享：

「論壇」可能是內地一個特式之一，因為每年舉行不同領域的論壇和講座，保守估計可能過千場。不過，由於年初以來受疫情影響，為減少人群聚集，這些論壇都搬到網上舉行，只要打開內地網站，總會見到各種宣傳廣告，且有不少重量級人物參與！

相關文章【網易IPO】網易創辦人丁磊　特立獨行的另類科技人

相關文章 【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事

今日，剛巧在網易直播平台有一場「中國企業大講堂（第三講）」的研討會，席間有中國建材集團原董事長、中國上市公司協會會長宋志平、格力電器董事長董明珠等。這場為時逾2小時的研討會，竟吸引逾300萬人觀賞，足足近半個香港的人口！

小編再仔細想一想，若這些論壇獲廣告商垂青，一時間能展現於數百萬人面前，其吸金能力真是不可小覻。
 

相關文章 【不斷更新】網易招股半日　孖展認購已超額

相關文章：【網易IPO】明起招股集逾200億　入場費12727元

＃如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請 按此

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 華美子

美國上市公司 IPO 中國建材（03323） 格力電器（深：000651） 廣告 網易（美：NTES）

上一篇文章

【新股追蹤】又一隻新股潛水！海納智能暗盤跌兩成

下一篇文章

【樓市分析】二手蝕讓、新盤撻訂　香港樓市靠唔住？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【REIT王放榜】領展重啟以股代息　要錢還是要股更着數？
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【假日好去處】迪士尼酒店推港人優惠1,399元住一晚　直擊入住有咩好玩
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】女租客住半年驚見插座藏針孔鏡頭　 內有逾3000段換衫片
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？
【網民熱話】死慳死捱返工儲錢　80後點解買唔到樓？