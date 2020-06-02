【南韓疫情】政府擬引入QR Code制度 去人多場所要登記

▲ 南韓政府計劃全面引入QR Code（二維碼）制度，要求民眾進入夜店、酒吧等人多的室内場所時要登記。

南韓的第二波新冠肺炎疫情爆發，仁川教會的相關疫情持續擴散，首都圈逾500間學校更延遲復課。南韓政府為加強疫情追蹤能力，計劃全面引入QR Code（二維碼）制度，要求民眾進入夜店、酒吧等人多的室内場所時要登記。

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首爾梨泰院夜店上月爆發疫情，首爾市政府欲向到訪梨泰院5間夜店的5,517人調查時，發現有大量入場人士留下虛假聯絡資料，令追蹤密切接觸者的難度大增，計劃以QR Code方式強制高危場所訪客登記個人身份資料。

南韓政府計劃由6月10日起，要求人多的室内場所的訪客使用手機應用程式來製作一次性QR Code以掃描入場，記錄手機號碼等個人資料。措施適用於夜店、酒吧、卡啦OK、團體健身室等高危室内場所。

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南韓政府指，QR Code内的個人資料會儲存於社會安全信息服務的數據庫内，大約四個星期，其後有關信息會自動刪除。

據悉，南韓政府目前正於娛樂場所、教堂、圖書館、餐廳等17類設施試行新制度。部分地區於梨泰院夜店群組疫情爆發後，已率先推出類似措施。首爾城東區的政府部門已在172個場所試行掃QR Code入場的制度。

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另外，南韓仁川教會的相關病例持續增加。南韓政府指，目前24宗相關病例中，有17名確診者於患病初期沒有病徵。當局指教徒參與崇拜時不戴口罩，導致73%參與者都確診，無病徵的患者更難發現患病。當局警告首都圈或有可能發生大規模集體感染，呼籲民眾保持警惕。

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責任編輯：鄭錦玲