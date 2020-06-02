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【美國示威】示威者趁火打劫　居美港人：「怕示威者殺入華人住宅區 買定胡椒噴霧」（有片睇）

環球政經 18:45 2020/06/02

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）上周（5月25日）因警員過度暴力執法致死，震驚全美，觸發美國全國多地出現示威騷亂，逾30個城市周末再爆發大規模示威，全國至少5,600人被捕。現時全美近40個城市，包括首都華盛頓實施宵禁，但入夜後示威持續，破壞情況加劇。


移民到美國近十年的港人Irene，現居於三藩市，當地每天傍晚五點後開始宵禁，她向本刊直擊當地最新情況：「很多黑人示威者在遊行後，在Downtown（市中心）周圍縱火搶劫，他們覺得警察對他們過火，於是就要向警察反擊，很多警局遭示威者『燒通頂』。」

相關文章：【美國示威】美國抗議集會持續　胡椒噴霧登Amazon暢銷榜


Irene指現在街上情況太亂，自己也不敢走到街上，她說香港去年的社會運動的恐怖程度，相對美國這次示威來說只是小事一樁，她表示：「黑人示威者真的有心趁火打劫!」現時為美國的凌晨時間，她說這天晚上十分擔心，「傳聞說黑人示威者在Downtown搶掠後，會殺入華人住宅區繼續搶，我現惟有用重物『頂實』大門，又立刻上網買胡椒噴霧。」


不過，她強調是次只是個別黑人示威者在趁火打劫，相信很多示威者都是和平示威。她又指，美國是多元種族國家，一直以來也存在種族歧視問題，這次白人警察殺黑人只是個導火線。至於政府應有何對策﹖Irene認為事件發生後政府已立即出來道歉，又拘捕涉案警員，政府可以做的不多。她認為，要追究的話，美國總統特朗普也有一定責任，「他不時提出種族歧視言論，包括白人優先主義，自他當選後這些種族歧視言論真係高漲了好多，不單止是黑人，很多小數族裔也很不滿，又是另一條導火線。」

美國示威情況有幾亂﹖可看看以下片段：

 

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撰文 : 陳詠妍

歧視 遊行集會 請願示威 三藩市 美國 搶劫 縱火

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