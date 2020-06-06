【財經教室】甚麼是預託證券（HDR）？

由存管人所發行、代表一家發行人存放在存管人或其指定託管人之正股的證券，上市的主體為預託證券所代表的正股。投資者（預託證券持有人）可根據預託協議的條款購買預託證券。

【財經教室】甚麼是財富效應？

預託證券是向目標市場（東道市場）的投資者發行，其交易、結算及交收均是遵照東道市場的程序，並以東道市場的貨幣進行。一張預託證券會視乎預託證券的比率而代表某個數目的正股（或單一股份的一部分）。存管人會將股息兌換為東道市場的貨幣，在扣除其收費後支付給預託證券持有人。存管人亦負責將其他權益及發行人的公司通訊傳遞給預託證券持有人，並將預託證券持有人的指示傳達發行人。

HDR持有人非為登記股東，所以並沒有法定權利以股東身份出席股東大會，但他們擁有預託協議所載的合約權利，包括有權就決議案表決、收取股息及參與公司行動；該等權利一般由存管人代為行使。

HDR是非正式名稱，泛指在香港交易所證券市場上市的預託證券計劃。在現階段，HDR的架構只適用於主板，並不適用於創業板。

【財經教室】甚麼是人口紅利？

企業選擇以HDR形式上市，其一原因可能是她們所屬司法權區的規則不鼓勵股份在海外上市，在這情況下，HDR就可讓企業進入香港資本市場。對規模較小的機構及散戶而言，以HDR形式而不直接持有海外股份，亦可減少多項繁複程序，如自行處理股份登記程序、退稅、貨幣兌換甚至海外司法權區的投資者登記程序。

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