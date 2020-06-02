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【BNO】InvestUK創辦人撐予居英權 建新香港商業區

環球經濟金融 18:46 2020/06/02

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【BNO】InvestUK創辦人撐予居英權 建新香港商業區

中國全國人大決定定立港區國安法，觸發英國政府口風轉鬆，表明有意擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人的權利。英國投資公司InvestUK創辦人蓋瑟建議，英國政府可透過現有的「創新者」（Innovator）簽證途徑，賦予香港BNO持有人居英權，同時造就英國商界。

身兼InvestUK主席的蓋瑟（Rupert Gather）去信《每日電訊報》（Telegraph），表示支持英國政府賦予香港的BNO持有人居英權，但認為在這議題上「可走更遠」。

【BNO】42%英國人支持予香港BNO持有人居英權

【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權

蓋瑟認為，透過「Innovator」途徑發出簽證，可以確保英國利益，造就英國企業及注入勞動力；同時，更可減低合資格申請人面對的不確定因素。

蓋瑟倡議，英國劃出一個與香港一樣大的區域，作為新商業區，為香港企業和英國投資者實施低稅率制度。

英國外相藍韜文（Dominic Raab）早前稱，英國政府擬建議，向290萬BNO持有人給予居留權（residency rights），但相信只有少部分人真的會來英國。

【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權

【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？

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記者：韓羚

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